Keurig Dr Pepper lance un défi à Nestlé en rachetant JDE Peet's pour 18 milliards de dollars

L'opération représente une prime de 20 % par rapport à la clôture de JDE Peet's vendredi

KDP prévoit de séparer le café des boissons et de créer deux sociétés cotées en bourse après l'opération

Les actions de JDE Peet's ont augmenté de 17 %, celles de KDP cotées en bourse aux États-Unis ont baissé de 7 %

La nouvelle unité de café rivaliserait avec les activités de café de Nestlé

(Actualisation des actions) par Mateusz Rabiega et Juveria Tabassum

Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O s'apprête à créer un géant mondial du café pour rivaliser avec le leader du marché Nestlé

NESN.S en rachetant JDE Peet's JDEP.AS pour 18 milliards de dollars, la plus importante acquisition en Europe depuis plus de deux ans.

L'accord , annoncé lundi et offrant une prime de 20 % par rapport au cours de clôture de JDE Peet's vendredi, propose de scinder les activités de café et les autres activités de boissons de l'entité fusionnée en deux sociétés distinctes cotées en bourse aux États-Unis, la société néerlandaise étant retirée de la cote de la bourse d'Amsterdam.

La transaction, qui intervient alors que la guerre commerciale mondiale intensifie les actions des entreprises dans le secteur des biens de consommation, vise à créer 400 millions de dollars d'économies annuelles, ce qui permettra aux nouvelles entités de mieux résister à l'augmentation des droits de douane américains à l'encontre des pays producteurs de café et d'autres rivaux commerciaux.

La nouvelle entité "Café" aura une taille similaire à celle de l'activité café de Nestlé... Les deux entités détiendraient chacune une part de marché d'environ 20 % sur le marché mondial du café CPG (consumer packaged goods)", a déclaré Maxime Stranart, analyste chez ING, à Reuters.

L'accord intervient dans un contexte de prix record pour le café mondial, en raison de la sécheresse qui frappe les principaux producteurs, le Brésil et le Vietnam, et à la suite de la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 50 % sur les grains importés du Brésil .

L'implantation nord-américaine de Keurig Dr Pepper viendra compléter la présence européenne de JDE Peet, tout en offrant un tremplin pour se développer sur les marchés émergents, à mesure que la consommation de café y augmente. Mais il sera difficile d'éviter les droits de douane sur le plus grand marché de consommation du monde, car la majeure partie de l'Amérique du Nord est trop froide pour la culture du café.

"La fusion des deux entreprises de café est logique, car elle réduit la nature européenne et banale de la plupart des activités de JDE Peet's et donne à Keurig une exposition internationale", a déclaré l'analyste Jon Cox de Kepler Cheuvreux.

SÉPARATION POST-CLÔTURE

La transaction annoncée lundi inverserait en partie la fusion de 2018 qui a donné naissance à Keurig Dr Pepper en combinant Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple, permettant aux investisseurs de se concentrer sur un seul segment plutôt que sur un ensemble de produits divers.

Les nouvelles entités, appelées Beverage Co et Global Coffee Co, seront dirigées respectivement par le directeur général de Keurig, Cofer, et le directeur financier, Sudhanshu Priyadarshi.

Keurig a déclaré que Global Coffee Co, avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 16 milliards de dollars, sera bien placé pour profiter du marché mondial du café, qui représente 400 milliards de dollars, tandis que Beverage Co, avec un chiffre d'affaires annuel net de plus de 11 milliards de dollars, se concentrera sur le marché nord-américain des boissons rafraîchissantes, d'une valeur de 300 milliards de dollars.

Les actions de JDE Peet's ont bondi de 17,5 %, marquant leur plus forte journée jamais enregistrée, tandis que les actions cotées en bourse de Keurig Dr Pepper KDP.N étaient en baisse d'environ 7 % à 1625 GMT.

JDE Peet's, dont les marques comprennent Jacobs, L'Or, Tassimo et Douwe Egberts, était évalué à 12,76 milliards d'euros à la clôture du marché vendredi, tandis que la valeur de Keurig s'élevait à environ 48 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Ses actions ont augmenté de près de 10 % cette année grâce à de fortes ventes de boissons, tandis que celles du fabricant de café néerlandais ont presque doublé, soutenues par des revenus stables et un changement d'orientation en faveur de la rémunération des actionnaires.

JDE Peet's est détenu majoritairement par une unité de la société d'investissement de la famille milliardaire allemande Reimann, JAB Holding, qui s'est engagée à offrir sa participation de contrôle de 68 % dans la société de café néerlandaise.

JAB détient également une participation de 4,4 % dans KDP et détiendra près de 5 % dans les deux sociétés de suivi après l'acquisition et la scission qui s'ensuivra.

L'opération devrait être conclue d'ici le premier semestre 2026, et la scission devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.

(1 dollar = 0,8544 euro)