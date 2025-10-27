Keurig Dr Pepper en hausse après le relèvement de ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper < KDP.O > sont en hausse d'environ 4 % à 28,12 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de ventes annuelles, misant sur une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons gazeuses aux États-Unis et sur les marchés internationaux

** La société s'attend maintenant à une croissance des ventes nettes à taux de change constant pour l'exercice 2025 dans une fourchette supérieure à un chiffre, contre une perspective de croissance à un chiffre moyen précédemment

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 4,30 milliards de dollars, contre 4,15 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** BPA ajusté à 54 cents, en ligne avec les estimations des analystes

** A la dernière clôture, KDP a baissé de 15,4% depuis le début de l'année