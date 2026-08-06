Keurig Dr Pepper en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre ; l'entreprise maintient ses objectifs pour l'exercice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Le géant des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O affiche une hausse de 1,5% à 31,21 dollars en pré-ouverture, la société confirmant ses prévisions annuelles après avoir publié des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes

** La société explique que ces résultats s’expliquent par la solide performance de ses gammes de sodas et de boissons énergisantes, alors même qu’elle fait face à une demande difficile pour le café

** KDP indique que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi de 75,6% pour atteindre 7,31 milliards de dollars, dépassant ainsi l’estimation de LSEG qui s’élevait à 7,24 milliards de dollars

** La société indique que son bénéfice ajusté au deuxième trimestre s'est établi à 0,57 $ par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 0,54 $ par action

** KDP table pour 2026 sur un chiffre d'affaires compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars et sur une croissance du bénéfice par action ajusté dans la fourchette basse à deux chiffres

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé d'environ 10%