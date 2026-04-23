Keurig Dr Pepper dépasse ses estimations, la forte demande de boissons compensant la faiblesse du café

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(Ajout de commentaires exécutifs au paragraphe 8) par Savyata Mishra

Keurig Dr Pepper KDP.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles, profitant de la bonne tenue de la demande pour ses boissons, malgré le ralentissement de son activité café.

Le chiffre d'affaires net de la société a atteint 3,98 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,84 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 39 cents par action a également dépassé les attentes de 37 cents.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 4 % dans les premiers échanges.

Les ventes ont bondi d'environ 12 % dans son unité de boissons aux États-Unis, grâce à des hausses de prix et à une forte demande pour les marques principales telles que Dr Pepper, Snapple et 7UP, ainsi qu'à des gains réguliers de la marque de boisson énergétique Ghost et de la marque partenaire Electrolit.

La vigueur des boissons a permis de compenser un trimestre plus faible pour l'activité café, où la baisse de la demande à domicile, la réduction des stocks des détaillants et l'augmentation des coûts ont pesé sur les marges.

Keurig Dr Pepper a déclaré que sa marge brute était tombée à 52,8 %, contre 54,6 % l'année précédente.

Les dirigeants ont indiqué que l'entreprise était indirectement exposée à la hausse des coûts d'emballage, de carburant et de fret liés au conflit au Moyen-Orient, mais qu'elle était largement couverte jusqu'en 2026. La société prendra des mesures pour protéger ses marges si les coûts élevés persistent, ont-ils ajouté.

Le 1er avril, la société a achevé son rachat, pour environ 18 milliards de dollars, du géant néerlandais du café et du thé JDE Peet's, et les investisseurs suivent la scission prévue de ses activités de boissons et de café mondial d'ici à la fin de 2026.

L'action de la société a perdu environ 24 % de sa valeur depuis l'annonce de l'accord JDE Peet's en août, ce qui, selon les analystes, reflète le malaise des investisseurs face à la taille et à la complexité de l'acquisition et de la scission prévue.

Ce trimestre intervient également alors que les entreprises de boissons et d'aliments emballés ont davantage misé sur les augmentations de prix pour protéger leurs marges, même si les consommateurs, lassés par l'inflation, se montrent plus sélectifs dans leurs dépenses.

La société a maintenu ses prévisions de ventes nettes pour 2026 entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars, ainsi qu'une croissance à deux chiffres du bénéfice ajusté.