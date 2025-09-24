Keurig Dr Pepper chute après que Barclays l'a rétrogradé à "poids égal"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O ont baissé de 1% à 26 dollars dans les premiers échanges

** Barclays réduit la note à "poids égal" de "surpondération", réduit les prévisions à 26 $ de 39 $

** Le nouveau PT montre une baisse de 1,9% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage déclasse la société, citant l'incertitude prolongée et les perturbations stratégiques dues à la restructuration des actifs, qui, selon elle, assombriront les perspectives de l'entreprise pendant au moins l'année prochaine

** Barclays voit un potentiel de hausse à moyen terme dans les changements d'actifs de la compagnie, mais signale que la complexité stratégique à court terme est une préoccupation

** 12 des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achat" ou supérieure, 8 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 36,50 $ - données compilées par le LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 18,4 % depuis le début de l'année