Keurig Dr Pepper chute alors qu'il s'apprête à racheter la société néerlandaise de café JDE Peet's

25 août -

** Les actions de Keurig Dr Pepper KDP.O en baisse de 3,2 % à 34 $ avant la mise sur le marché ** La société rachète la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,4 milliards de dollars) en numéraire

** La société fusionnée, qui vise à étendre son offre de café à plus de 100 pays, prévoit de séparer ses unités de boissons et de café "dès que possible", a déclaré Keurig

** Depuis le début de l'année, l'action KDP a progressé de 9,3 %