CAC 40
7 923,54
-0,58%
Keurig Dr Pepper chute alors qu'il s'apprête à racheter la société néerlandaise de café JDE Peet's
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août -

** Les actions de Keurig Dr Pepper KDP.O en baisse de 3,2 % à 34 $ avant la mise sur le marché ** La société rachète la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,4 milliards de dollars) en numéraire

** La société fusionnée, qui vise à étendre son offre de café à plus de 100 pays, prévoit de séparer ses unités de boissons et de café "dès que possible", a déclaré Keurig

** Depuis le début de l'année, l'action KDP a progressé de 9,3 %

Valeurs associées

JDE PEET'S
31,1200 EUR Euronext Amsterdam +17,26%
KEURIG DR PEPPER
35,1350 USD NASDAQ -0,18%
