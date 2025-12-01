Kestra Medical chute suite au projet de vente d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er décembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Kestra Medical Technologies KMTS.O chutent de ~10,6 % à 24,12 $
** KMTS annonce une offre publique de 5,5 millions d'actions
** BofA Securities, Piper Sandler, J.P. Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo Securities agissent en tant que teneurs de livre pour l'offre
** L'augmentation de capital intervient quelques mois seulement après l'introduction en bourse de KMTS à New York pour un montant de 202 millions de dollars
** KMTS prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2026 compris entre 22,2 et 22,6 millions de dollars, contre 14,7 millions de dollars l'année précédente
** La perte d'exploitation devrait se situer entre 31,6 et 32 millions de dollars, contre 19,1 millions de dollars l'année précédente
** KMTS avait ~51,3 millions d'actions en circulation au 31 juillet, selon le prospectus d'offre
** A la dernière clôture, l'action KMTS a augmenté de 58,7 % depuis ses débuts en mars
