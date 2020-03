Kerlink & ZENNER IoT Solutions déploient

le plus grand réseau LoRaWAN® d'Allemagne

pour une entreprise d'énergie, de gaz et d'eau

Thorigné-Fouillard, France et Hambourg, Allemagne - 24 Mars, 2020, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets, et ZENNER IoT Solutions GmbH, premier intégrateur de systèmes et fournisseur de solutions LoRaWAN® en Allemagne, annoncent aujourd'hui le plus grand réseau LoRaWAN® d'Allemagne avec le déploiement de 3 000 passerelles LoraWAN® Wirnet(TM) de Kerlink..

Ce réseau est exploité par Netze BW, la plus grande société de distribution d'électricité, de gaz et d'eau du Bade-Wurtemberg, troisième plus grand Etat d'Allemagne.