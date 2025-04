Kerlink : Résultats annuels 2024

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT) publie ses résultats consolidés pour l’exercice 2024 et le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025.

Les ventes de l’exercice 2024 s’élèvent à 11,7 M€ contre 13,7 M€ en 2023. Ce niveau d’activité, en deçà du cap initialement fixé, s’est traduit mécaniquement dans les résultats de la période. Les mesures fortes de baisse des charges et notamment de la masse salariale prises dès 2023 ont toutefois permis de limiter l’impact de cette situation sur les performances de l’année.

La révision de la stratégie commerciale initiée fin 2023 a commencé à porter ses fruits sur la seconde partie de l’année 2024 avec une dynamique de détection d’affaires en amélioration et une hausse significative du niveau de prises de commandes. Les effets sont particulièrement notables sur la vente d’équipements d’infrastructures et sur l’activité de la zone Europe.

Cette tendance favorable se concrétise dans les ventes du 1er trimestre 2025 qui ressortent en progression de 10% par rapport au 1er trimestre 2024.