Kerlink & Microshare collaborent de nouveau dans le cadre

d'une solution LoRaWAN® de Smart Building pour le géant

américain Aramark

Thorigné-Fouillard, France et Philadelphie, USA - 4 mars 2021, 18h00 CEST - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Microshare, fournisseur de solutions IoT innovantes, annoncent aujourd'hui l'utilisation de leurs solutions par Aramark, leader mondial de services aux entreprises dans le domaine de la restauration, de la gestion des bâtiments et de vêtements de travail.

Conçue pour aider les propriétaires et les exploitants de bâtiments à offrir une expérience de travail plus sûre et plus performante, la solution Aramark Intelligent Workplace EXperience, ou AIWX Connect, est une plateforme technologique qui collecte les données issues du bâtiment, de capteurs sans fil ainsi que des remontées directes des occupants afin d'en analyser tirer des données en temps réel sur la performance du bâtiment, la satisfaction des utilisateurs ainsi que sur l'utilisation de l'espace. La plateforme permet également aux exploitants des structures de mieux protéger les occupants contre la pandémie de Covid-19.