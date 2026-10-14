Kerlink lance la gamme Wirnet™ iEdge :
une nouvelle génération de passerelles LoRaWAN® indoor
avec capacités Edge Computing pour les bâtiments intelligents
Les équipes Kerlink dévoileront les capacités d'edge computing embarquées de cette nouvelle gamme
lors du salon Intelligent Building Systems les 14 et 15 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles
Paris – le 14 octobre 2026 à 8h00 (CEST) - Kerlink, (ALKLK – FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées
à l’Internet des Objets (IoT), annonce le lancement de sa nouvelle gamme de passerelles LoRaWAN®
indoor, la Wirnet™ iEdge, et vient transformer la gestion des bâtiments intelligents et l’automatisation
industrielle. Conçues pour connecter, traiter et intégrer directement les données des capteurs aux
systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et aux plateformes IoT, les Wirnet™ iEdge et Wirnet™
iEdge+ constituent une avancée majeure pour tous les acteurs du Smart Building.
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