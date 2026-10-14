Kerlink lance la gamme Wirnet™ iEdge :

une nouvelle génération de passerelles LoRaWAN® indoor

avec capacités Edge Computing pour les bâtiments intelligents

Les équipes Kerlink dévoileront les capacités d'edge computing embarquées de cette nouvelle gamme

lors du salon Intelligent Building Systems les 14 et 15 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles

Paris – le 14 octobre 2026 à 8h00 (CEST) - Kerlink, (ALKLK – FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées

à l’Internet des Objets (IoT), annonce le lancement de sa nouvelle gamme de passerelles LoRaWAN®

indoor, la Wirnet™ iEdge, et vient transformer la gestion des bâtiments intelligents et l’automatisation

industrielle. Conçues pour connecter, traiter et intégrer directement les données des capteurs aux

systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) et aux plateformes IoT, les Wirnet™ iEdge et Wirnet™

iEdge+ constituent une avancée majeure pour tous les acteurs du Smart Building.