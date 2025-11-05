 Aller au contenu principal
KERLINK : Finalisation de l’accord sur la restructuration de la dette de Kerlink.
Finalisation de l’accord sur la restructuration de la dette de Kerlink

Afin d’accompagner la dynamique commerciale en cours et les besoins de trésorerie liés au lancement des relais de croissance, l’équipe dirigeante a annoncé, le 14 octobre 2025, avoir obtenu des accords de principe de la part des partenaires bancaires du Groupe, dans le cadre d’une renégociation des modalités de remboursement de sa dette.

Les négociations, engagées le 17 septembre 2025, ont abouti à la signature d’un accord global le 05 novembre 2025. Le Groupe Kerlink a ainsi obtenu les aménagements suivants :

• Pour un prêt en amortissement à la date du 17 septembre 2025 et dont le solde à rembourser est de 100 K€ : franchise en capital des échéances du prêt pendant une durée de 6 mois à compter du 17 septembre 2025 avec allongement de la maturité dudit prêt de 6 mois ;
• Pour les autres prêts en amortissement à la date du 17 septembre 2025 : franchise en capital des échéances de prêts pendant une durée de 18 mois à compter du 17 septembre 2025 avec allongement de la maturité desdits prêts de 12 mois.

KERLINK
0,9520 EUR Euronext Paris -1,24%

