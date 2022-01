Kerlink et Senzary Annoncent Une Solution IoT LoRaWAN®

d'Analyse Prédictive Et De Maintenance Pour l’Industrie

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Senzary, fournisseur de services IoT industriels de bout en bout, annoncent aujourd'hui l’intégration des solutions de connectivité Kerlink à la plateforme développée par Senzary.

La plateforme sécurisée IoTLogIQ, développée par Senzary, permet un traitement évolutif des données, à la demande et en temps réel. Grâce à des solutions d'analyse avancée, d'apprentissage automatique et de modèles prédictifs enrichis par l’intelligence artificielle, et de détection des anomalies, ses utilisateurs peuvent mieux planifier et déployer leurs projets de transformation numérique, rapidement et à moindre coût. Kerlink apporte ses solutions de connectivité bout en bout pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux IoT publics et privés nécessaires à la collecte des données depuis les équipements concernés. Son portefeuille de produits complet comprend des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau couplé à des logiciels d’exploitation et de gestion des plus avancés, ainsi que des applications à valeur ajoutée.