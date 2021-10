Kerlink et Sensgreen développent une solution LoRaWAN®

permettant aux bâtiments intelligents de gérer la qualité de

l’air sur les marchés du Moyen-Orient et de l'Asie

Thorigné-Fouillard, France et Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis - 26 oct. 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK -

FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et Sensgreen, société IoT

spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur et les solutions pour le smart-building, annoncent

aujourd'hui leur partenariat pour aider les exploitants de bâtiments à s'assurer que les bureaux, écoles, hôtels,

centres commerciaux et autres installations bénéficient d'un air pur et des environnements intérieurs

confortables.