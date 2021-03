Kerlink et HYDRAO s'associent pour permettre à une chaîne hôtelière américaine d'économiser l'eau grâce à un réseau de douches innovantes

Hostelling International USA déploie une solution IoT dans plus de 30 auberges et espère

réduire la consommation d'eau de près de 4 millions de litres par an.

Thorigné-Fouillard et Grenoble, France - 30 mars 2021, 18h00 - Deux entreprises françaises de l'Internet des Objets associent leurs technologies pour déployer un réseau de douches innovant pour une grande chaîne américaine d'auberges qui devrait réduire sa consommation d'eau de près de 4 millions de litres par an. Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et HYDRAO, fabricant de solutions innovantes en demand-management permettant de réaliser d'importantes économies d'eau et d'énergie, installeront la solution pour Hostelling International USA, (HI USA), une association américaine à but non lucratif comptant plus de 30 auberges.