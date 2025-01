Kerlink : Calendrier financier 2025

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), publie aujourd’hui son calendrier financier pour l’exercice 2025.







Dates de publication 2025



CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2024

30 janvier 2025, après bourse

RESULTATS ANNUELS 2024 & CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2025

24 avril 2025, après bourse

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2025

10 juillet 2025, après bourse

RESULTATS SEMESTRIELS & CHIFFRE D’AFFAIRES T3 2025

14 octobre 2025, après bourse







