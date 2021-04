Thorigné-Fouillard, Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la forte demande, Kerlink a décidé de fixer le montant définitif de l'augmentation de capital à 11 millions d'euros, contre environ 8 millions d'euros initialement prévus.