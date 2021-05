Kerlink & AIUT déploient le plus grand réseau LoRaWAN® de

Pologne pour la création d'une solution de smart metering

Thorigné-Fouillard, France et Gliwice, Pologne - 6 mai 2021, 18h - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et AIUT, expert international des solutions dédiées à l'IoT, ont déployé le plus grand réseau LoRaWAN® de Pologne basé sur les gateways Kerlink de la gamme Wirnet(TM) ainsi que des capteurs AIUT. Il permet de déployer une solution pour la surveillance et la gestion du réseau d'approvisionnement en eau.

Ce réseau a été déployé à Piekary ?l?skie, une ville de 55 000 habitants répartis sur 40 kilomètres carrés. Spécialiste des solutions IoT pour les smart cities, AIUT fournit aux villes des solutions flexibles, faciles à utiliser et rapides à mettre en oeuvre pour la relève de compteurs à distance, la mesure et la détection des fuites, grâce à l'utilisation des solutions de connectivité les plus rentables et performantes, comme la technologie LoRaWAN. Les relevés horaires et quotidiens permettent de surveiller en temps réel le bon fonctionnement du réseau municipal d'approvisionnement en eau, tout en réduisant les coûts d'exploitation de la compagnie des eaux.