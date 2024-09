Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: victime de deux dégradations de recommandation information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Kering fait figure de grand perdant du CAC 40 lundi matin suite à deux dégradations de recommandations d'analystes qui s'accompagnent d'abaissements des objectifs de prix sur le titre.



Alors que le CAC 40 rebondit d'environ 0,7%, la valeur chute de plus de 3% vers 11h15, signant de loin la plus forte baisse de l'indice parisien.



Dans une note diffusée en début de matinée, RBC indique avoir dégradé son opinion sur l'action de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur' avec un objectif de cours ramené de 310 à 290 euros.



Le broker canadien dit s'inquiéter de l'affaiblissement prononcé du secteur du luxe, un phénomène qui risque selon lui d'affecter tout particulièrement Gucci au moment où la marque opère sa transformation.



De son point de vue, l'horizon d'un redressement de la principale filiale de Kering continue de se décaler dans le temps, le courtier disant ne plus attendre de retour à la croissance de l'entité avant le second semestre 2025.



De retour d'un voyage en Chine, les équipes de Barclays disent, elles, s'inquiéter de la détérioration de l'activité économique dans le pays, qui pourrait, également de leur point de vue, retarder la reprise de Gucci.



Selon Barclays, les estimations établies par le consensus pourraient encore s'avérer trop ambitieuses, ce qui le conduit à anticiper de prochaines révisions en baisse et à dégrader sa recommandation à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours abaissé à 210 euros, ce qui représente un potentiel baissier de 11%.



A noter que les analystes d'Oddo BHF renouvellent, pour leur part, leur opinion 'neutre' sur le titre ce matin, avec un objectif de cours de 309 euros.



Depuis le début de l'année, le titre Kering accuse désormais un repli de plus de 42%.





Valeurs associées KERING 228,30 EUR Euronext Paris -3,37%