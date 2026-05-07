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Kering : vers un 'W' haussier sur 227E ?
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 12:51

Kering dessine l'ébauche d'un 'W' haussier sur 227E (plancher annuel testé les 23 mars et 4 mai) : la figure serait validée en cas de franchissement des 254E (MM50) puis surtout 272E car les MM100 et MM200 se croisent précisément à ce niveau, qui coïncide également avec la résistance oblique moyen terme.
L'objectif suivant serait 280E, le triple zénith des 8, 10 et 14 avril.

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