 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 887,72
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering : vers un re-test des 280E du 17 février ?
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 11:21

Kering s'achemine vers un re-test des 280E du 17 février après le franchissement en force du palier de résistance des 240E et l'ouverture d'un 'gap d'évasion' au-dessus des 255,45E.
La fermeture du 'gap' des 268,45E du 3 mars semble désormais imminente.

Valeurs associées

KERING
266,4500 EUR Euronext Paris +4,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank