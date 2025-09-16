Kering : vers un re-test des 280E du 17 février ?
La fermeture du 'gap' des 268,45E du 3 mars semble désormais imminente.
|266,4500 EUR
|Euronext Paris
|+4,35%
