Kering va acquérir progressivement Raselli Franco Group
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 07:42
"Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à soutenir la croissance à long terme de ses maisons et à renforcer son contrôle sur sa chaîne de valeur", explique la maison mère de Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin en joaillerie.
Dotée de manufactures de pointe, Raselli Franco couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières et pierres précieuses à la R&D, la conception, la création de composants, l'assemblage et le contrôle qualité.
L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au 1er trimestre 2026, pour 115 millions d'euros, puis une trajectoire précise pour l'acquisition de la totalité des parts d'ici 2032.
Marquant donc "une étape majeure pour Kering, avec la création d'une plateforme de croissance future dans la joaillerie", la finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.
Valeurs associées
|310,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite
-
(AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite
-
La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite
-
Ipsen a annoncé vendredi que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour son médicament expérimental, le fidrisertib contre la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), n'a pas atteint son critère principal, engendrant la clôture de l'étude. Le médicament ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer