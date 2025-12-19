 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering va acquérir progressivement Raselli Franco Group
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 07:42

Kering annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Raselli Franco Group, entreprise familiale et partenaire clé spécialisé dans la fabrication de pièces de joaillerie et haute joaillerie pour les plus grandes marques de luxe.

"Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de Kering visant à soutenir la croissance à long terme de ses maisons et à renforcer son contrôle sur sa chaîne de valeur", explique la maison mère de Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin en joaillerie.

Dotée de manufactures de pointe, Raselli Franco couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en matières premières et pierres précieuses à la R&D, la conception, la création de composants, l'assemblage et le contrôle qualité.

L'acquisition sera réalisée en plusieurs étapes, à commencer par une prise de participation initiale de 20% au 1er trimestre 2026, pour 115 millions d'euros, puis une trajectoire précise pour l'acquisition de la totalité des parts d'ici 2032.

Marquant donc "une étape majeure pour Kering, avec la création d'une plateforme de croissance future dans la joaillerie", la finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles et aux autorisations réglementaires.

Valeurs associées

KERING
310,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • billet yens (Crédits: Adobe Stock)
    Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:10 

    par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    A suivre aujourd'hui emeis
    information fournie par AOF 19.12.2025 08:06 

    (AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque centrale française à Paris
    La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:02 

    La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite

  • Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt
    Ipsen : le médicament expérimental contre la FOP ne passe la Phase II FALKON
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:00 

    Ipsen a annoncé vendredi ‍que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour ‌son médicament expérimental, le fidrisertib contre la ​fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), ⁠n'a pas atteint son critère principal, engendrant ⁠la ‍clôture de l'étude. Le médicament ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank