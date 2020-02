Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: Un quatrième trimestre supérieur aux attentes, incertitudes sur l'impact du virus Reuters • 12/02/2020 à 09:48









PARIS (Reuters) - Kering a prévenu mercredi que la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 pourrait augmenter les incertitudes du marché des produits de luxe, à l'occasion de la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Selon le groupe de luxe, cette épidémie, qui a particulièrement affecté ses ventes en Chine, un marché stratégique, pourrait peser sur "les tendances de consommation et les flux touristiques, ainsi que leur capacité à affecter la croissance économique". Kering a été confronté l'an dernier à une nette érosion de ses ventes à Hong Kong, théâtre de plusieurs mois de manifestations. Mais la nette croissance enregistrée en Chine continentale lui a permis de contrebalancer ce recul. A 9h42, le titre progressait de 3,34% à 581,50 euros, affichant ainsi la plus forte progression de l'indice CAC 40 (0,4%). Comme d'autres acteurs du secteur, Kering pourrait accuser le coup des mesures prises pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19, qu'il s'agisse du confinement des grandes villes chinoises, des annulations de vols ou de l'interdiction de l'entrée de touristes chinois par certains pays. Le groupe a annoncé avoir enregistré une baisse non négligeable de la fréquentation de ses magasins en Chine, indiquant par ailleurs qu'environ la moitié de ses points de vente étaient fermés en raison de l'épidémie. Le directeur financier de Kering, Jean-Marc Duplaix, a déclaré à la presse que malgré le climat actuel d'incertitude, le groupe "restait très confiant sur son potentiel de croissance à moyen et long terme". Porté par son fleuron Gucci, le groupe français a réalisé au quatrième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 13,8% à 4,36 milliards d'euros, avec une progression de 11,4% en données comparables (c'est-à-dire en neutralisant l'impact des évolutions de change et des acquisitions). Cette évolution, supérieure aux attentes, est largement en ligne avec la performance du trimestre précédent, en dépit d'une réduction de moitié des ventes dans la région administrative de Hong Kong, selon Jean-Marc Duplaix. Gucci génère 83% du résultat d'exploitation de Kering, qui regroupe également dans son giron les marques Saint Laurent et Balenciaga. Au quatrième trimestre, la marque italienne a enrayé le déclin de ses ventes et renoué avec la croissance aux Etats-Unis, a souligné Jean-Marc Duplaix. Kering a par ailleurs fait état d'une chute de 37,4% de son bénéfice net sur l'exercice 2019, notamment pénalisé par une amende de 1,25 milliard d'euros réglée au fisc italien dans le cadre d'un accord à l'amiable pour solder un litige concernant Gucci. (Silvia Aloisi et Sarah White, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.43%