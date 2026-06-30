Kering suscite les inquiétudes du marché avant ses résultats

Kering essuie de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40 mardi matin en Bourse dans le sillage d'une conférence téléphonique de fin de semestre accueillie sans enthousiasme par plusieurs intermédiaires financiers. Vers 10h45, le titre du groupe de luxe perd 5% alors que le CAC 40 avance au même moment de 0,1%, ce qui porte désormais à plus de 16% son repli depuis le début de l'année.

Bon nombre d'analystes réagissent ce matin avec prudence aux commentaires faits par le propriétaire de la marque Gucci lors de sa traditionnelle conférence téléphonique dite "pre-close call", qui laisse entrevoir de leur point de vue une reprise potentiellement laborieuse.

En amont de la publication des résultats de 1er semestre, prévue le 28 juillet prochain, son équipe de direction a réitéré ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, à savoir un retour à la croissance d'ici la fin de l'année et une amélioration du taux de marge opérationnelle (Ebit).

Mais certains détails fournis aux analystes dessinent une trajectoire de redressement plus compliquée que prévu, incitant plusieurs bureaux d'études à la circonspection.

Des prévisions revues à la baisse

Chez Oddo BHF, on souligne ce matin que "la recovery apparaît très modérée à ce stade", qualifiant de "mesurées" les indications fournies par l'entreprise au titre de son deuxième trimestre. La société de Bourse abaisse d'ailleurs de manière significative ses prévisions d'Ebit de 7% pour 2026 et de 8% pour 2027, tout en ramenant son objectif de cours à 272 euros avec une opinion maintenue à "neutre".

Même tonalité chez Bernstein, qui note que le redressement des marges en 2026 reposera fortement sur l'austérité opérationnelle, Kering prévoyant entre autres de garder ses dépenses opérationnelles stables hors effets de change, de procéder à 100 fermetures nettes de magasins cette année et de réduire ses stocks de l'ordre d'un milliard d'euros.

Gucci et la Chine toujours en question

Du côté de l'activité, la marque phare Gucci montre certes des signes d'amélioration séquentielle, mais avec une croissance qui reste en territoire négatif, soulignent les professionnels de marché.

Selon un consensus restreint cité par Jefferies (basé sur 10 analystes), les ventes comparables de Gucci sont attendues en baisse de 4,5% au deuxième trimestre, après un recul de 8% au premier trimestre. Le bureau d'études rappelle que les premières livraisons de la collection "Primavera" du nouveau directeur créatif ne sont attendues qu'en juillet.

Sur le plan géographique, la situation demeure contrastée. Si l'Amérique du Nord conserve une trajectoire solide et que le Japon surperforme, la Chine continentale continue de peser négativement sur l'activité du groupe, tandis que le Moyen-Orient devrait amputer la croissance du deuxième trimestre d'environ 2%.

Jefferies renouvelle en conséquence son avis "neutre" sur la valeur, avec un objectif de cours de 250 euros, rappelant que le consensus global de l'entreprise, attendu la semaine prochaine sur un échantillon plus large d'analystes, pourrait encore être ajusté en fonction des attentes du marché.

En somme, le marché sanctionnait ce matin le fait que la trajectoire semble davantage reposer sur une stricte discipline financière et des réductions de coûts plutôt que sur un véritable rebond de la demande.