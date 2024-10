Kering : Stefano Cantino nommé directeur général de Gucci

(AOF) - Kering annonce la nomination de Stefano Cantino en tant que directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons. Stefano Cantino, qui a rejoint Gucci en mai 2024 au poste de directeur général adjoint, et qui siègera au comité exécutif de Kering, succèdera à Jean-François Palus à compter du 1er janvier 2025.

Jean-François Palus avait été nommé directeur général de Gucci en juillet 2023 avec l'objectif principal de poser les fondations du nouveau chapitre ouvert par Gucci et de recruter des talents clés, y compris son successeur.

Stefano Cantino a rejoint Gucci en mai 2024 en tant que directeur général adjoint après une carrière de cinq ans chez Louis Vuitton, où il supervisait la communication et l'image. Avant de travailler chez Louis Vuitton, Stefano Cantino, diplômé en Sciences politiques de l'Université de Turin, a passé 20 ans au sein du groupe Prada, où il a occupé des postes à responsabilité croissante en marketing et développement commercial, avant de devenir directeur de la communication et du marketing.

AOF - EN SAVOIR PLUS