Kering sous pression, Berenberg toujours à "vendre"

Kering PRTP.PA accuse mercredi la plus forte baisse du CAC 40, alors que les perspectives pour le groupe de luxe restent suspendues cette année à la fragile demande chinoise, selon les analystes de Berenberg qui maintiennent leur recommandation à "vendre" sur la valeur.

A la Bourse de Paris, l'action Kering recule de 4,15% à 302,45 euros à 11h05 GMT quand le CAC 40 avance au même moment de 0,05%.

Fragilisé par le ralentissement de l'industrie et les difficultés de sa marque phare Gucci, Kering a toutefois connu un fort rebond en Bourse depuis juin et l'annonce de la nomination de Luca de Meo comme nouveau directeur général.

"Le nouveau directeur général de Kering devrait permettre une amélioration significative des résultats mais le chiffre d'affaires restera probablement sous pression compte tenu de son exposition au marché chinois et des aspirations des consommateurs", estiment les analystes de Berenberg dans une note publiée mercredi.

Ils jugent trop optimiste la prévision du consensus sur un retour à la croissance du chiffre d'affaires de l'industrie de luxe dans les six mois, compte tenu notamment des pressions sur la demande en Chine.

Dans le pays, les niveaux d'endettement élevés, conjugués à une baisse durable des prix de l'immobilier, incitent les ménages et entreprises à épargner plutôt que consommer, ce qui rend particulièrement vulnérables les secteurs des dépenses discrétionnaires et le luxe, pointent les analystes.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)