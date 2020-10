Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering se reprend au T3 mais Gucci est à la peine Reuters • 22/10/2020 à 19:05









(Actualisé avec précisions) PARIS, 22 octobre (Reuters) - Kering PRTP.PA a fait état jeudi d'un rebond des ventes de toutes ses marques au troisième trimestre, après le plongeon provoqué par la crise du coronavirus, à l'exception de Gucci, son fleuron, qui a continué de souffrir. À l'instar de ses concurrents LVMH LVMH.PA , Hermès HRMS.PA ou Moncler MONC.MI , le groupe français de luxe a été sévèrement pénalisé par les fermetures de boutiques ordonnées à travers le monde pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Kering semble toutefois avoir stoppé l'hémorragie, notamment grâce à la demande en Chine et en Amérique du Nord, et, après avoir accusé une chute de 43,5% de ses ventes au deuxième trimestre, il a réalisé sur la période juillet-septembre un chiffre d'affaires de 3,72 milliards d'euros, en baisse de seulement 1,2% en données comparables quand les analystes tablaient sur une contraction de 8% à 13%. Gucci, principal contributeur aux bénéfices du groupe, a néanmoins été plus exposé à l'interruption des flux touristiques, a dit le directeur financier, Jean-Marc Duplaix. Ses ventes ont baissé de 8,9% en données comparables au troisième trimestre, ce qui contraste avec la progression de l'ensemble des autres marques, dont Bottega Veneta, qui a enregistré une croissance de 21%. (Silvia Aloisi ; version française Juliette Portala)

Valeurs associées MONCLER MIL -0.35% KERING Euronext Paris -0.66% LVMH Euronext Paris -0.14% HERMES INTL Euronext Paris +1.65%