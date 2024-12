Kering : se rapproche des 246,5E information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 09:31









(CercleFinance.com) - Kering se rapproche des 246,5E, la résistance du 9/12 ou des 247,3E (du 10 octobre) : en cas de franchissement, le zénith des 266,85E du 29 septembre dernier serait la prochaine cible.





Valeurs associées KERING 242,75 EUR Euronext Paris +1,29%