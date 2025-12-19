 Aller au contenu principal
Kering : revient s'appuyer sur les 300E
19/12/2025

Kering revient s'appuyer sur les 300E alors que la structure en "rounding-top" sous 315E se confirme : un re-test des 286,5E se profile, il s'agit de la base d'une formation en "biseau" issue des précédents sommets, 345E puis 315,75E.
L'impression globale, c'est un lent désintérêt ou affaiblissement depuis le pic du 23 octobre, le quel pourrait déboucher sur un test de l'ex palier de résistance des 240E du 27 août au 11 septembre.

