(CercleFinance.com) - Kering retombe sous les 230E et revient à 2% de son plancher annuel crucial des 225E des 16 et 20 septembre.

En cas d'enfoncement, le prochain support long terme serait l'ex-zénith des 181E du 19 mars 2015, les '200E' n'étant qu'un 'palier psychologique' et non un véritable palier de soutien technique (lequel se situerait à 205,76E, ex-'gap' du 9 février 2017).





Valeurs associées KERING 229,55 EUR Euronext Paris -4,01%