Kering:résultat net part du Groupe de 1,8MdE au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 10,1 milliards d'euros au premier semestre 2023, en croissance de +2% tant en données publiées qu'en comparable. Au deuxième trimestre 2023, les ventes progressent de +2% en données publiées et de +3% en comparable.



Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros au premier semestre 2023 (-1% en données publiées et +1% en comparable). Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Gucci est en croissance de +1% en comparable.



Le résultat opérationnel courant de Gucci atteint 1,8 milliard d'euros au premier semestre 2023. La marge opérationnelle courante ressort à 35,3%.



Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent s'élève à 1,6 milliard d'euros, en hausse de +6% en données publiées et de +7% en comparable. Le résultat opérationnel courant d'Yves Saint Laurent atteint 481 millions d'euros sur le semestre.



Le résultat net part du Groupe au premier semestre 2023 s'inscrit à 1,8 milliard d'euros. Le cash-flow libre opérationnel se maintient à un niveau élevé sur le semestre, à 2,1 milliards d'euros hors acquisitions et cessions immobilières, soit une hausse de +4%.





