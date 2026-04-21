Kering recule, HSBC s'inquiète de la lenteur du redressement
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 14:59
Dans une note de recherche, la banque britannique estime que le plan de redressement présenté la semaine passée par la direction du groupe est certes "cohérent", mais aussi qu'il nécessitera du temps avant de produire des résultats tangibles dans un environnement économique jugé incertain.
HSBC évoque ainsi une feuille de route constituant une base "solide" pour restaurer la croissance, tout en prévenant que l'amélioration de l'activité sera graduelle et qu'elle dépendra fortement de l'exécution opérationnelle.
Le redressement de Gucci, qui génère près de 60% du résultat opérationnel, demeure de son point de vue le principal enjeu stratégique. Si la marque aux deux G entrelacés affiche des performances solides aux Etats-Unis, sa désirabilité a été affectée en Chine, un marché clé pour le secteur du luxe, souligne HSBC, qui avertit que la reconstruction de l'image de marque prendra plusieurs années, en particulier dans un contexte de demande plus volatile.
Une valorisation encore trop élevée et un manque de catalyseur à court terme
L'institution financière ajoute que la valorisation du titre reste est relativement exigeante, avec un multiple de bénéfices supérieur à la moyenne du secteur du luxe, ce qui limite l'attrait du titre à court terme.
Enfin, HSBC note que la plupart des catalyseurs susceptibles de soutenir le titre ont déjà eu lieu.
Dans ce contexte, la banque dégrade son conseil de "achat" à "conserver" avec un objectif de cours ramené à 280 euros, contre 310 euros précédemment.
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