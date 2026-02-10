Kering recoud sa trajectoire, Philips rallume la croissance, Ionos perd le signal
Actions en hausse :
Kering ( 13%) profite d'un 4e trimestre moins dégradé que redouté, avec des ventes en recul limité à -3%. Malgré un exercice 2025 lourdement pénalisé (résultat net de 72 MEUR), le marché retient l'amélioration séquentielle et les premiers signes de reprise chez Gucci. Les nouvelles collections et la promesse d'un plan stratégique en avril alimentent l'anticipation d'un rebond en 2026.
Thule Group ( 11%) bondit après un 4e trimestre plus solide qu'anticipé. Le chiffre d'affaires atteint 1 835 MSEK, au-dessus du consensus, tandis que le résultat opérationnel ressort à 83 MSEK contre 74 MSEK attendus, avec une marge de 4,5%. Le dividende est maintenu à 8,30 SEK par action, confirmant une discipline financière malgré un flux de trésorerie plus faible.
Philips ( 9%) est recherché après un retour au bénéfice en 2025 et des perspectives 2026 mieux orientées. Le groupe anticipe une croissance des ventes comparables de 3% à 4,5% et un flux de trésorerie disponible de 1,3 à 1,5 MdEUR, malgré un contexte de coûts toujours contraint.
AIXTRON ( 8%) profite d'un net regain d'intérêt après le relèvement de Jefferies, qui passe de neutre à achat. L'objectif de cours est fortement rehaussé, de 18,20 EUR à 27 EUR, renforçant l'élan positif sur le titre.
Arkema ( 6%) se redresse après le relèvement de recommandation de Goldman Sachs, passé de neutre à acheter. La banque d'affaires rehausse nettement son objectif de cours de 51 à 71 EUR.
ams-OSRAM ( 6%) se distingue après une nette amélioration de sa rentabilité. La perte nette 2025 est ramenée à 130 MEUR contre 786 MEUR un an plus tôt, tandis que le 4e trimestre dépasse les attentes avec une marge EBITDA de 18,4%. Le marché salue aussi la réduction de l'endettement, malgré des perspectives 2026 prudentes.
Intea ( 4%), après un 4e trimestre très dynamique, l'action grimpe en bourse. Le résultat de gestion bondit à 257 MSEK ( 65%) et les revenus locatifs atteignent 452 MSEK ( 43%), portés par une activité soutenue. Le conseil d'administration propose de doubler le dividende ordinaire à 1,00 SEK, confirmant une trajectoire de croissance jugée solide.
Actions en baisse :
Barco (-7%) est sous pression malgré des indicateurs globalement conformes. L'EBITDA du second semestre atteint 77,1 MEUR, légèrement au-dessus des attentes, et le dividende est relevé à 0,55 EUR. Le chiffre d'affaires ressort toutefois juste en retrait du consensus et la visibilité reste concentrée sur la fin de 2026, ce qui freine l'enthousiasme à court terme.
IONOS Group SE (-7%) recule suite à la perte du soutien d'UBS, qui abaisse sa recommandation d'acheter à neutre et revoit son objectif de cours de 40 à 28 EUR.
ALIMAK GROUP AB (-7%) chute, son résultat d'exploitation décevant les investisseurs, avec une baisse de 6,9% à 1 692 MSEK (1 817), plus marquée que le consensus Bloomberg, qui tablait sur 1 716. Le dividende déçoit lui aussi à 3,30 SEK par action contre 3,41 SEK attendus.
TeamViewer (-7%), après une publication 2025 jugée insuffisamment rassurante, souffre en ce début de séance. Le titre retombe vers 5,54 EUR, proche de son plus bas historique autour de 5,30 EUR. Malgré une amélioration de l'activité Enterprise et de 1E, les perspectives déçoivent, laissant craindre une baisse d'environ 3% du consensus de chiffre d'affaires, tandis que RBC et Barclays restent à l'achat et Berenberg demeure neutre.
BP PLC (-5%) déçoit ses actionnaires après l'annonce de la suspension du rachat d'actions pour renforcer son bilan, conséquence d'une perte nette de 3,4 MdsEUR. L'endettement net recule cependant de 15 % sur un an.
BITTIUM OYJ (-5%) fléchit suite à l'annonce d'OP Corporate Bank de durcir sa recommandation, passant de "réduire" à "vendre", et ramenant son objectif de cours à 30 EUR.
STANDARD CHARTERED PLC (-5%) cède du terrain suite au départ de Diego De Giorgi du poste d'administrateur exécutif pour rejoindre Apollo comme responsable de la région EMEA.
1&1 AG (-3%) recule après le revirement d'UBS, qui abaisse sa recommandation d'acheter à conserver et ajuste légèrement son objectif de cours de 27,90 EUR à 27,60 EUR.
