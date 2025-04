Kering : rebondit vers 165,8E information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Kering rebondit vers 165,8E, c'est à dire bien moins haut que la veille (176,25) : en cas de franchissement des 176,5E, Kering pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 190,6 du 2 avril.





Valeurs associées KERING 163,660 EUR Euronext Paris +0,86%