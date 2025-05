Kering: réalise une émission obligataire de 750 ME information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Kering a réalisé une émission obligataire en une tranche pour un montant total de 750 millions d'euros à 10 ans, assortie d'un coupon de 3,625 %.



Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe et concourt à l'accroissement de sa flexibilité financière.



Kering assure que 'l'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit de Kering'.



Standard & Poor's a attribué la note 'BBB+' à Kering sur le long terme.





Valeurs associées KERING 182,6000 EUR Euronext Paris +3,97%