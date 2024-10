Kering : ralentissement de l'activité plus marqué qu'attendu au troisième trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre s’élève à 3,8 milliards d’euros, en repli de 15% en données publiées et 16% en comparable. La variation du chiffre d’affaires en données publiées comprend un effet de change négatif de 1%, ainsi qu’un effet périmètre de 2% lié à la consolidation de Creed. Sur ce trimestre, sa marque Gucci a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard d’euros, en repli de 25% en comparable. Au cours des neuf premiers mois, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros, en baisse de 12%, tant en données publiées qu’en comparable.

"Compte tenu des incertitudes élevées pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du Luxe au cours des prochains mois, et après le ralentissement plus marqué qu'attendu constaté au cours du troisième trimestre, le résultat opérationnel courant de Kering pour l'exercice 2024 pourrait être de l'ordre de 2,5 milliards d'euros", explique le groupe de luxe dans un communiqué.

"Nous mettons en œuvre une transformation profonde du groupe et tout particulièrement chez Gucci, dans un moment où l'ensemble du secteur du luxe fait face à des conditions de marché défavorables. Nos performances en sont affectées significativement à court terme. Notre priorité absolue est de créer les conditions d'un retour à une croissance saine et durable, tout en renforçant encore la maîtrise de nos coûts et la sélectivité de nos investissements", a déclaré François-Henri Pinault, Président-Directeur général.

AOF - EN SAVOIR PLUS