Kering, Quadient, Spie... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Boostheat

Boostheat a procédé à une levée de fonds de 125 000 euros, par le tirage d'une tranche de 25 OCEANE, souscrite par Impact Tech Turnaround Opportunities dans le cadre d'un contrat conclu le 6 novembre 2024. Les fonds levés vont donner les moyens à la société de mettre en œuvre sa feuille de route stratégique et de maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant. L'émission d'OCEANE pourrait donner lieu à la création de 782 894 736 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté.

Gerard Perrier Industrie

Gérard Perrier Industrie a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% des titres du capital de la société française Audit Qualité Laboratoire Electronique (AQLE) et de sa société de droit tunisien, Somalec, détenant elle-même 100% des titres de Somalec Supply. L'entreprise a indiqué que cette opération a été financée par deux emprunts bancaires à moyen terme d'un montant total de 11 millions d'euros. Gérard Perrier Industrie se félicite de cette opération structurante, qui s'inscrit pleinement dans sa stratégie de développement et d'accompagnement des filières industrielles de pointe.

Hunyvers

Hunyvers a publié des résultats annuels en repli. Sur l'exercice 2024-2025, la société spécialisée dans le voyage en camping-cars, dans le tourisme et le nautisme a vu son chiffre d'affaires reculer de 5,9%, à 122,7 millions d'euros. De son côté, la marge brute s'est affaissée de 0,9%, à 25,8 millions d'euros, tandis que le résultat net est passé d'un bénéfice de 1,8 million d'euros, à une perte de 0,8 million d'euros

Kering

Kering a annoncé, qu'à la suite de la cession à L'Oréal de son activité Kering Beauté, cette dernière sera reclassée en activité non poursuivies dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2025, conformément à la norme IFRS 5. Partant, les contributions de Kering Beauté seront isolées et présentées séparément en résultat net des activités non poursuivies, les périodes comparatives seront retraitées afin d'assurer la cohérence entre les exercices, et les indicateurs financiers du groupe seront présentés hors Kering Beauté, au titre des activités poursuivies.

LDLC

LDLC a fait état d'un résultat net part du groupe de 1,5 million d'euros au premier semestre 2025-2026, là où il affichait une perte nette de 7,3 millions d'euros l'an passé à la même période. Le spécialiste de la high-tech a vu son excédent brut d'exploitation ressortir à 8,5 millions d'euros, comparé à -2,5 millions au 1er semestre 2024-2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 266,8 millions d'euros, en croissance de 9,5%. La marge brute atteint 60 millions d'euros, contre 51,3 millions d'euros.

Mercialys

Mercialys a annoncé le départ, à compter du 31 décembre 2025, d'Elisabeth Cunin, administratrice de la société depuis 2012, en raison d'une multiplication d'engagements professionnels. "Le Conseil d'administration et la Direction générale tiennent à exprimer leur profonde gratitude à Élisabeth Cunin pour son implication, son exigence bienveillante et la qualité de ses contributions. Au cours de ses années de mandat, Elle a œuvré significativement au renforcement de la gouvernance, à l'évolution de la stratégie et au développement de l'entreprise", précise un communiqué.

Quadient

Serensia by Quadient, filiale de Quadient, a obtenu son agrément définitif de la Direction Générale des Finances Publiques. Cette certification confirme que tous les prérequis et le cahier des charges de l'administration ont été entièrement satisfaits et que la plateforme est désormais agréée, opérationnelle et prête à être utilisée. La décision intervient avant la mise en production du dispositif national de facturation électronique, prévue le 1er septembre 2026.

Spie

Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 93 % d'Artemys. Cet expert de la transformation numérique en France- 420 collaborateurs répartis dans 7 agences - regroupe plusieurs entités spécialisées dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d'information de ses clients. Le groupe dispose d'un portefeuille de clients diversifié notamment dans les secteurs des services financiers, de l'énergie, et du luxe.

Voltalia

Voltalia annonce avoir sécurisé un tarif garanti de 20 ans pour 68 mégawatts de projets solaires en Italie. Voltalia Italie, implanté à Milan depuis 2019 et à Agrigente depuis 2022, dispose d'un pipeline solaire et stockage de plus de 500 mégawatts et franchit une nouvelle étape avec quatre projets sélectionnés lors de l'appel d'offres tarifaire FERX. La société renforce ainsi son rôle dans le développement des énergies renouvelables en Italie.