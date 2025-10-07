 Aller au contenu principal
Kering : pulvérise la résistance des 300E
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 10:53

Kering franchit toutes les résistances et notamment, pulvérise celle des 300E (ex-plancher du 14 juin 2024, ex'gap' du 24 juillet 2024) : le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 314,35E du 23 juillet 2024, le suivant sera 317E.

Valeurs associées

KERING
307,2000 EUR Euronext Paris +5,06%
