Kering: Parvus AM passe sous les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Parvus Asset Management Jersey Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 juillet, le seuil de 5% du capital de Kering , au résultat d'une cession d'actions sur le marché.



La société de gestion basée à Londres a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5.945.638 actions Kering représentant autant de droits de vote, soit 4,82% du capital et 3,37% des droits de vote du groupe de luxe, maison-mère de Gucci notamment.







