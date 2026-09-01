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Kering nomme Sabina Belli à la présidence de Kering Italie
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 08:51
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Le géant du luxe français Kering PRTP.PA a annoncé mardi la nomination de Sabina Belli, passée notamment par WPP, L’Oréal Luxe et LVMH, à la présidence de Kering Italie, à compter du 15 septembre 2026.

Basée à Milan et rattachée au directeur général Luca de Meo, Sabina Belli représentera Kering en Italie et "renforcera le dialogue du Groupe avec les institutions publiques, les associations professionnelles du secteur du luxe ainsi qu’avec l’ensemble de ses partenaires et interlocuteurs clés", selon un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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