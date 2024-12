Kering: nomination de Louise Trotter chez Bottega Veneta information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - Kering et Bottega Veneta annoncent la nomination de Louise Trotter en tant que nouvelle Directrice de la Création de la Maison. Elle rejoindra Bottega Veneta fin janvier 2025.



'Louise Trotter, Directrice de la Création de Carven, est reconnue pour sa capacité à puiser son inspiration dans la vie réelle et pour son approche méticuleuse de l'artisanat' indique le groupe.



'A travers son interprétation sophistiquée, Bottega Veneta continuera à célébrer son héritage tout en conservant sa pertinence dans le monde moderne' a déclaré Leo Rongone, Directeur général de Bottega Veneta.



Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons, a ajouté : ' Louise Trotter apporte une immense expérience et un regard nouveau sur la tradition de créativité audacieuse et d'excellence inégalée de Bottega Veneta'.





