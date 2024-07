Kering, Michelin, Renault, Stellantis... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Accor Résultats du 1er semestre

Air France-KLM Résultats du 1er semestre

Alten Chiffre d'affaires 2ème trimestre

Carrefour

Au premier semestre, le résultat opérationnel courant de Carrefour a progressé de 6,2% à 743 millions d'euros, soit une marge opérationnelle en progression de 11 points de base à 1,8%. Il a été soutenu par la bonne performance du distributeur au Brésil où le résultat opérationnel courant a bondi de 45,7% à 366 millions d'euros. Il est en hausse de 6,2% à 286 millions d'euros en France où la marge opérationnelle a augmenté de 14 points de base à 1,6%.

Dassault Systèmes Résultats du 1er semestre

Eramet Résultats du 1er semestre

EssilorLuxottica Résultats du 1er semestre

Eurazeo Résultats du 1er semestre

Euronext Résultats du 1er semestre

FDJ Résultats du 1er semestre

Fnac Darty

Fnac Darty a essuyé une perte nette, part du groupe, de 75 millions d'euros au titre des opérations poursuivies contre une perte de 163 millions d'euros, un an auparavant. Le distributeur affiche une perte opérationnelle courante de 36 millions d'euros, stable par rapport au 1er semestre 2023. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,39 milliards d'euros, en progression de 1,4% en données publiées et de 0,1% en données comparables.

Getlink Résultats du 1er semestre

Hermès Résultats du 1er semestre

Ipsen Résultats du 1er semestre

Ipsos

Ipsos annonce un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros au premier semestre, en hausse de 4,7%, soit 51,4 millions d'euros sur un an. La société d'études de marché précise que si sa croissance du premier semestre s'établit à 4,7 % c'est 3,8 % en organique, 1,8 % d'effet de change défavorable et 2,8% d'effet périmètre lié aux acquisitions. Le résultat net ajusté part du groupe ressort à 82,3 millions d'euros, en hausse de 17,5% sur un an et la marge brute progresse de 80 points de base à 68,5% contre 67,7%.

JC Decaux Résultats du 1er semestre

Kering

Confronté à une nette baisse de son activité, les résultats de Kering ont chuté au premier semestre. Le résultat net part du groupe est tombé à 878 millions d'euros contre 1,785 milliard d'euros au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant a chuté de 42% à 1,58 milliard d'euros au premier semestre, faisant ressortir marge opérationnelle courante à 17,5% contre 27%, un an auparavant. Le résultat opérationnel courant était attendu en repli de 40% à 45% par Kering.

Michelin

Michelin affiche un chiffre d'affaires de 13,48 milliards d'euros, en baisse de 3,1% hors effets de change au premier semestre. Le fabricant de pneumatiques souligne que son résultat opérationnel des secteurs atteint 13,2 % du chiffre d'affaires, contre 12,1 % au premier semestre 2023, porté par l'évolution du mix et des charges opérationnelle. L'Ebitda des secteurs ressort à 2,8 milliards d'euros soit 20,4 % des ventes, en hausse de 1,6 point sur un an. Le résultat net par action n'est en revanche que de 1,62 euro pour le 1er semestre 2024 contre 1,70 euro il y a un an.

Nexity Résultats du 1er semestre

Renault

Renault affiche pour le 1er semestre 2024 un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros, en hausse de 0,4 % sur un an et de 3,7 % à taux de change constants. Le constructeur souligne sa profitabilité " record " avec une marge opérationnelle du groupe de 8,1 % du chiffre d'affaires (en hausse de 0,5 point sur un an), en hausse de 0,1 milliard d'euros par rapport au 1er semestre 2023. Le résultat net ressort à 1,38 milliard d'euros, incluant 440 millions d'euros de perte sur la cession de titres Nissan, contre 2,12 milliards un an plus tôt.

Saint Gobain Résultats du 1er semestre

Sanofi Résultats du 1er semestre

Solutions30

Solutions30 a révisé à la baisse son objectif 2024 de revenus lors de la publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies anticipe désormais un chiffre d'affaires en légère baisse sur l'ensemble de l'année alors qu'il prévoyait auparavant la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires à un niveau, pour l'ensemble de l'année, supérieur à celui enregistré au premier trimestre.

Stellantis Résultats du 1er semestre

STMicroelectronics Résultats du 1er semestre

TF1 Résultats du 1er semestre

Totalenergies Résultats du 1er semestre

Unibail-Rodamco Westfield Résultats du 1er semestre

Valeo Résultats du 1er semestre

Vinci Résultats du 1er semestre

Vivendi Résultats du 1er semestre

Vusiongroup Chiffre d'affaires 2ème trimestre