Kering, LVMH, Publicis...les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - DMS
Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie diffusera ses résultats annuels.
Forsee Power
Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques livrera ses résultats annuels.
Kering
Le géant du luxe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
LVMH
LVMH a annoncé lundi soir avoir réalisé des ventes de 19,1 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2026, en baisse de 6% en données publiées, dans un contexte géopolitique et économique que le géant du luxe décrit comme "perturbé" et amplifié par le conflit au Moyen-Orient.
Publicis
Le géant de la publicité publiera ses revenus du premier trimestre 2026.
Semco
Le spécialiste français des semi-conducteurs a publié de très bons résultats annuels 2025, confirmant le succès de son introduction en Bourse. Portée par l'essor de l'intelligence artificielle et des réseaux 5G, l'entreprise dépasse tous ses objectifs financiers et opérationnels.
Sidetrade
Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.
SMAIO
La medtech spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe annoncera ses résultats annuels.
Technip Energies
Technip Energies lance ESOP 2026, une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 17 000 salariés éligibles dans 19 pays, avec l'objectif d'associer les collaborateurs à la création de valeur à long-terme du groupe. L'offre ESOP 2026 est proposée en Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Belgique, Chine, Colombie, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni et en Thaïlande. Environ 90% des effectifs du groupe auront ainsi la possibilité de participer.
Voyageurs du Monde
Le spécialiste du voyage sur mesure communiquera ses résultats annuels.
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