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Kering, LVMH, Publicis...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 13/04/2026 à 18:29

(AOF) - DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie diffusera ses résultats annuels.

Forsee Power

Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques livrera ses résultats annuels.

Kering

Le géant du luxe publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

LVMH

LVMH a annoncé lundi soir avoir réalisé des ventes de 19,1 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2026, en baisse de 6% en données publiées, dans un contexte géopolitique et économique que le géant du luxe décrit comme "perturbé" et amplifié par le conflit au Moyen-Orient.

Publicis

Le géant de la publicité publiera ses revenus du premier trimestre 2026.

Semco

Le spécialiste français des semi-conducteurs a publié de très bons résultats annuels 2025, confirmant le succès de son introduction en Bourse. Portée par l'essor de l'intelligence artificielle et des réseaux 5G, l'entreprise dépasse tous ses objectifs financiers et opérationnels.

Sidetrade

Le spécialiste des applications d'IA dédiées à l'order-to-cash dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

SMAIO

La medtech spécialiste de la chirurgie rachidienne complexe annoncera ses résultats annuels.

Technip Energies

Technip Energies lance ESOP 2026, une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 17 000 salariés éligibles dans 19 pays, avec l'objectif d'associer les collaborateurs à la création de valeur à long-terme du groupe. L'offre ESOP 2026 est proposée en Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Belgique, Chine, Colombie, Emirats arabes unis, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Koweït, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Qatar, Royaume-Uni et en Thaïlande. Environ 90% des effectifs du groupe auront ainsi la possibilité de participer.

Voyageurs du Monde

Le spécialiste du voyage sur mesure communiquera ses résultats annuels.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

FORSEE POWER
0,2425 EUR Euronext Paris -4,72%
KERING
272,0500 EUR Euronext Paris -1,59%
LVMH
481,7500 EUR Euronext Paris -0,32%
PUBLICIS GROUPE
74,8200 EUR Euronext Paris +1,77%
SEMCO TECHNOLOGIES
41,4000 EUR Euronext Paris +7,53%
SIDETRADE
158,6000 EUR Euronext Paris -1,49%
SMAIO
7,280 EUR Euronext Paris +0,55%
TECHNIP ENERGIES
39,6800 EUR Euronext Paris +1,43%
VOYAGEURS MONDE
140,5000 EUR Euronext Paris -0,35%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 18:29:00.

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