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La verrerie Duralex se sépare de son directeur général
information fournie par Boursorama avec AFP 13/04/2026 à 19:38

Duralex, verrerie mondialement connue reprise en coopérative par ses salariés en juillet 2024, a annoncé lundi le départ d'"ici la fin du mois" de son directeur général, remplacé par intérim par la directrice marketing et commerciale de l'entreprise.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

"Le conseil d'administration de Duralex annonce la nomination de Peggy Sadier en qualité de directrice générale par intérim. Elle occupait jusqu'à présent les fonctions de directrice marketing et commerciale France et international", a indiqué la verrerie dans un communiqué.

François Marciano, "son prédécesseur, prépare actuellement son départ à la retraite prévu à la fin du mois", a-t-elle ajouté, estimant que l'enjeu de la société coopérative et participative (Scop) "est d'assurer sa pérennité dans un contexte géopolitique instable et inflationniste".

Selon le média économique La Lettre Valloire, François Marciano, artisan du passage en Scop, "aurait été brutalement écarté de la direction, tout comme son fils", Antoine Marciano, "qu'il avait propulsé au poste de directeur financier".

La marque, connue pour sa vaisselle réputée incassable, avait failli disparaître en avril 2024, avant d'être reprise en coopérative par ses salariés quelques semaines plus tard.

Cet automne, Duralex avait reçu en quelques heures plus de vingt millions d'euros de promesses d'investissements dans le cadre d'une levée de fonds, destinée à assurer la poursuite de son redressement.

"L'entreprise n'est pas encore sauvée, il nous faut cet argent notamment pour qu'on puisse continuer de développer de nouveaux modèles et acheter de nouvelles machines", affirmait alors M. Marciano.

Ce dernier annonçait que le chiffre d'affaires de Duralex devait atteindre la barre des 35 millions d'euros pour retrouver l'équilibre financier, avant d'espérer viser 39 millions d'euros en 2030.

Des objectifs néanmoins difficiles à atteindre, ont affirmé des sources proches du dossier à l'AFP.

"On est focalisés sur nos sujets", a répondu la directrice générale par intérim Peggy Sadier à l'AFP, assurant que "le père et le fils" Marciano faisaient encore "partie des effectifs".

François Marciano, "part en retraite, je prends la suite et j'en suis ravie", s'est contentée de commenter Mme Sadier, indiquant que les bilans comptables et "la certification des comptes" de Duralex étaient en cours.

La coopérative, validée par le tribunal de commerce d'Orléans en juillet 2024, est soutenue par 60% des 243 salariés employés dans son usine de La Chapelle-Saint-Mesmin, située près d'Orléans.

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