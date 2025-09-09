Kering-Luca de Meo présentera une feuille de route stratégique au printemps 2026-Pinault

Le nouveau directeur général de Kering PRTP.PA , Luca de Meo, présentera au printemps 2026 une feuille de route stratégique, a déclaré mardi le président du groupe de luxe, François-Henri Pinault.

"Il y aura une présentation de la feuille de route stratégique de Luca et de ses équipes qui sera présentée au printemps 2026", a-t-il dit à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.

"On n'attendra pas le printemps 2026 pour prendre des décisions", a ajouté le président de Kering.

"Il y aura des décisions importantes qui seront prises d'ici la fin de l'année", a-t-il poursuivi. "En particulier, Luca a toute la marge de manœuvre nécessaire pour définir l'organisation qu'il considère la meilleure pour le groupe".

(Reportage Florence Loève, rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)