Kering-Luca de Meo présentera une feuille de route stratégique au printemps 2026-Pinault
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:20

Le nouveau directeur général de Kering PRTP.PA , Luca de Meo, présentera au printemps 2026 une feuille de route stratégique, a déclaré mardi le président du groupe de luxe, François-Henri Pinault.

"Il y aura une présentation de la feuille de route stratégique de Luca et de ses équipes qui sera présentée au printemps 2026", a-t-il dit à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire.

"On n'attendra pas le printemps 2026 pour prendre des décisions", a ajouté le président de Kering.

"Il y aura des décisions importantes qui seront prises d'ici la fin de l'année", a-t-il poursuivi. "En particulier, Luca a toute la marge de manœuvre nécessaire pour définir l'organisation qu'il considère la meilleure pour le groupe".

(Reportage Florence Loève, rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

KERING
234,4500 EUR Euronext Paris -1,86%
