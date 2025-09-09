 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kering-Les actionnaires approuvent la nomination de Luca de Meo au poste de DG
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 16:26

Les actionnaires de Kering PRTP.PA ont largement approuvé mardi la nomination de Luca de Meo, ancien dirigeant de Renault RENA.PA , au poste de directeur général du groupe de luxe lors d'une assemblée générale extraordinaire.

(Reportage Florence Loève, rédigé par Blandine Hénault)

Valeurs associées

KERING
234,5500 EUR Euronext Paris -1,82%
RENAULT
34,0700 EUR Euronext Paris +3,31%
