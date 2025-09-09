Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Kering-Les actionnaires approuvent la nomination de Luca de Meo au poste de DG
information fournie par Reuters•09/09/2025 à 16:26
Les actionnaires de
Kering
PRTP.PA
ont largement approuvé mardi la nomination de
Luca de Meo, ancien dirigeant de Renault
RENA.PA
, au poste de
directeur général du groupe de luxe lors d'une assemblée
générale extraordinaire.
(Reportage Florence Loève, rédigé par Blandine Hénault)
"Une nouvelle et triste étape dans la montée de la haine antimusulmane": au moins neuf têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant des mosquées de la capitale et de la région parisienne, suscitant des réactions indignées. Ces têtes de porc, animal considéré ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•09.09.2025•16:32•
"La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai", a déclaré mardi l'Italien Luca de Meo, lors de l'assemblée générale des actionnaires de Kering qui doit valider sa nomination en tant que nouveau directeur général du groupe. "Cela exigera ...
Lire la suite
par Elissa Darwish PARIS (Reuters) -Le mystère entourant les actions à venir et la portée du mouvement "Bloquons tout", qui appelle à mettre la France à l'arrêt mercredi 10 septembre, déconcertent les services de sécurité et complique encore la donne pour Emmanuel ...
Lire la suite
Le Premier ministre François Bayrou a remis sa démission mardi au président Emmanuel Macron, ouvrant la voie à la nomination de son successeur, potentiellement un fidèle du chef de l'Etat, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui pourrait intervenir très rapidement. ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer