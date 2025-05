Kéring : le repli se poursuit, re-test des 171E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le repli se poursuit et Kering enfonce nettement les 176E pour revenir au contact de 171E (au plus bas depuis le 22 avril) : le groupe de luxe risque de revenir tester ses récents supports historiques, c'est à dire la zone des 160E, puis 157E (des 7 et 9 avril).





Valeurs associées KERING 171,220 EUR Euronext Paris -2,72%