Kering: Le recul des ventes de Gucci au T3 pèse sur les espoirs de relance

L'assemblée générale de Kering, qui s'est tenue au siège social de la société à Paris

par Tassilo Hummel, Alessandro Parodi et ELENA SMIRNOVA

Le groupe de ‌luxe français Kering a annoncé jeudi une baisse des ventes de Gucci au troisième trimestre, la faiblesse persistante de la fréquentation de ses ​magasins compliquant les efforts de redressement engagés par son directeur général Luca de Meo.

Luca de Meo, vétéran de l'industrie automobile qui a pris les rênes du groupe l'an dernier, tente de redresser Kering à travers un plan stratégique sur cinq ans visant à doubler sa marge opérationnelle. Mais ​les tensions au Moyen-Orient, la faiblesse de la demande en Chine et le ralentissement de la dynamique de consommation aux États-Unis compliquent la réalisation de cet objectif.

Les ventes trimestrielles inférieures ​aux attentes publiées récemment par LVMH et Hermès, ainsi que les signes ⁠d'un ralentissement de la demande aux États-Unis, ont renforcé les inquiétudes des investisseurs quant au redressement de Kering.

Interrogée lors d'une conférence ‌téléphonique sur la possibilité d'un retour à la croissance du groupe cette année, la directrice financière Armelle Poulou n'a pas souhaité commenter les perspectives, renvoyant à la publication des résultats annuels.

Les certificats américains de dépôt (ADR) de Kering ​ont chuté de 11% après la publication de l'activité ‌trimestrielle du groupe.

Les ventes de Gucci, qui représentent environ la moitié du résultat opérationnel du groupe, ⁠se sont établies à 1,29 milliard d'euros au cours du trimestre. Sur l'ensemble du groupe, le chiffre d'affaires a reculé de 1% à données comparables.

Selon Kering, la principale difficulté de Gucci reste la baisse de la fréquentation des magasins, particulièrement en Chine. Les ventes de la marque ⁠ont également légèrement reculé en ‌Amérique du Nord.

Pour attirer davantage de clients dans les magasins Gucci, Kering prévoit d'accroître ses investissements dans le marketing ⁠et l'expérience client, a déclaré Armelle Poulou.

"Nous poursuivons l'exécution de notre plan avec la plus grande discipline", a déclaré Armelle Poulou. Elle a ‌ajouté que le groupe avait déjà réduit son réseau de distribution de 105 magasins et anticipait désormais au moins 125 ⁠fermetures nettes sur l’exercice 2026.

PRESSION SUR DEMNA

Kering a nommé l'an dernier Luca de Meo pour restructurer ⁠le groupe. Après une hausse initiale ‌à l'annonce de son arrivée, le titre Kering a perdu de son élan. L'action affiche un recul d'environ 8% sur un an, dans ​un contexte de repli plus général du secteur du luxe.

Luca de Meo ‌vise à doubler la marge opérationnelle de Kering d'ici à la fin de la décennie, à partir d'un niveau de 11,1% en 2025, grâce à des réductions de ​coûts, à de nouvelles fermetures de magasins et à une rationalisation de la chaîne d'approvisionnement.

Des analystes estiment toutefois que ces seules mesures d'efficacité ne suffiront pas à relancer des marques qui ont perdu de leur attrait.

Le directeur artistique de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, et Sean ⁠McGirr, d'Alexander McQueen, ont tous deux quitté leurs fonctions ce mois-ci.

Les médias spécialisés spéculent également sur l'avenir de Pierpaolo Piccioli, directeur artistique de Balenciaga.

Ces changements devraient accentuer encore la pression sur Demna, qui s'apprête à boucler sa première année complète à la tête de Gucci, qu'il a cherché à relancer en misant sur une esthétique audacieuse et sensuelle rappelant les succès de la marque sous Tom Ford.

Demna a également adopté une approche inhabituelle en matière de production, en délocalisant en Chine la fabrication de ses premiers modèles de baskets.

(Tassilo Hummel et Alessandro Parodi, rédigé ​par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)