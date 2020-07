Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering-Le recul de l'activité au S1 ne sera pas rattrapé sur 2020 Reuters • 28/07/2020 à 17:50









PARIS/MILAN, 28 juillet (Reuters) - Kering PRTP.PA a annoncé mardi un recul de 43,7% de son activité en données comparables au deuxième trimestre en raison de la crise sanitaire dont les effets ne devraient pas être compensés par le propriétaire de Gucci au second semestre. Ce recul de l'activité est légèrement inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient en moyenne selon UBS sur une chute de 46% à données comparables également. LVMH, qui a annoncé ses résultats la veille, est parvenu à limiter à 38% le recul de son activité mais ses marges ont été durement touchées, tombant à quelque 9% contre 17,7% pour Kering au premier semestre. "L'absence de visibilité sur l'évolution du marché mondial du luxe dans les prochains mois ne permet pas d'établir de prévision suffisamment fiable des ventes du groupe au second semestre", souligne Kering dans un communiqué. "La perte de chiffre d'affaires constatée au premier semestre 2020 ne devrait cependant pas être compensée au second semestre", ajoute-t-il. (Sarah White et Silvia Aloisi, version française Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.73%