Kering : le franchissement des 321E serait prometteur
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 12:49

Kering franchit toutes les résistances et notamment, pulvérise celle des 321E des 9 et 10 octobre : l'effacement de la barre des 300E (ex-plancher du 14 juin 2024, ex-plancher de mi-janvier) ouvrait la route des 346E, ex-zénith de fin juin 2024, mais il ne faut pas exclure un objectif plus ambitieux, à savoir la fermeture du 'gap' des 420 du E du 19 mars 2024.

Valeurs associées

KERING
313,150 EUR Euronext Paris 0,00%
